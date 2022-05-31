奧丁丁體驗推出龜山島牛奶海包船行程，適合3到21人從事水上活動。（爆攝一波提供）

奧丁丁揪你主打各具特色的包棟旅宿，無陌生接觸的宅度假。（奧丁丁揪你提供）

隨著本土疫情攀升，國旅市場小團出遊、旅宿包棟成趨勢，看準安心旅遊市場潛力，奧丁丁集團集結旗下兩大事業體奧丁丁體驗與奧丁丁揪你推出防疫旅遊專區，1人起成團，涵蓋精選山岳健行、牛奶海包船、VIP一對一服務等多項包團行程，以及適合親子出遊、悠閒度假的包棟旅宿，提供民眾零陌生接觸的多元選擇，與親友一同安心出遊。

奧丁丁體驗統計數據指出，私人登山包團服務於上線首月便創造相較往年同期業績成長達6成，其中最受民眾歡迎的熱門山岳採客製化服務受到民眾及山友好評。

不僅登山小團夯，包船出海更蔚為旅遊新風潮，奧丁丁體驗於第2季推出龜山島牛奶海包船行程，提供多款遊艇船型及彈性人數選項，行程上線不到1個月，牛奶海遊艇包船業績較去年同期成長1.5倍，更成為3月底迄今平台最熱銷行程之一。

儘管疫情嚴峻，但民眾心態逐漸開放，並傾向選擇大空間房型及包棟型態旅宿，以此減少陌生接觸，奧丁丁揪你後台數據，3月底迄今，民眾對包棟旅遊的需求高，當中以宜蘭、新北、台南為最熱門旅遊縣市，其中宜蘭、新北多以海景旅宿為主，台南則以特色老宅最受歡迎。