疫情處於高原期，確診人數不斷攀升，但確診復原者也持續增加。台南市政府觀光旅遊局領先全台成立的「復原者聯盟」，目前已有91家旅宿業者加入並提供優惠，搶復原者觀光商機。不過，在民眾自律不出門的前提下，旅宿業估計，本周末的住房率僅微幅成長5至10％，雖效果有限，但也看好6月有望繼續成長，並期待7、8月旺季「補回來」。

據了解，5、6月因碰上考試及學期末，一向是旅宿業的淡季；今年再加上疫情因素，導致業者都苦不堪言。市府觀旅局為搶疫後的觀光商機，上周率先號召旅宿業者組成復原者聯盟，由各加盟業者針對全台新冠肺炎確診後15天的民眾，提供各項住宿、餐飲優惠方案，至今已有91家業者加入。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰指出，5月份台南市整體住房率，平日約4成、假日5成；復原者聯盟於5月20日正式宣布成立後，隔天的周末假日雖還看不出成效，但本周末多家聯盟飯店的住房率，已微幅增加5至10％左右。儘管全台疫情仍在高峰，但是只要確診人數不再暴量增加，預估6月的住宿率應可提升。

吳俊泰還分析，今年雖然不像去年有三級警戒，但旅宿業上半年的營收，與去年差不多，應該是民眾自發性不出門所致。鑑於7、8月通常是旅宿業的旺季，只要疫情出現下滑的趨勢，出遊的民眾就會增加，隨後再銜接政府推出的振興方案補助，業者普遍期待下半年能夠「補回來」。

台南晶英酒店表示，該酒店本周剛推出的復原者聯盟優惠專案，主打送豬腳麵線及黃金蟲草鮑魚雞湯，一推出就接到不少詢問電話，短短數日即有5組客人透過官網訂房，反應還不錯。

市府觀旅局長郭貞慧也說，由於7、8月是旅宿業的旺季，因此復原者聯盟的優惠方案，主要是針對暑假前的淡季所推出，目前看來住房率是有小幅增加，但並不明顯。此一優惠方案雖然只預定推到6月底，但還是會進行滾動檢討，再決定後續對策。