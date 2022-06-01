惠普公司（HP Inc.）上季業績表現優於市場預期，並上修全年財測，周二盤後股價漲0.28%，報38.95美元。

惠普周二盤後發布財報，其第二財季（截至4月30日）淨營收年增3.9%、季減3%，為164.90億美元，優於分析師預估的162億美元。

經調整後每股盈餘年增16%、季減1.8%，為1.08美元，優於分析師預估的1.02美元。

以部門來看，第二財季個人系統部門營收年增9%、季減5%，為115.32億美元，優於分析師預估的112億美元。商用PC營收年增18%，消費者PC營收年減6%。第二財季硬體總銷售量年減17%，筆記型電腦銷量年減23%，桌上型電腦銷量年增11%。

第二財季列印部門營收年減7%，為50億美元，略高於市場預估的49.5億美元。

該公司預估第三財季經調整後每股盈餘介於1.03～1.08美元，並將全年經調整後每股盈餘目標從介於4.18～4.38美元調升為介於4.24～4.38美元。

分析師預估惠普第三財季、全年度經調整後每股盈餘分別為1.02美元和4.25美元。

惠普執行長Enrique Lores表示，上季營收和獲利表現穩健，我們同時也返還股東大量資本。總體而言，我們主要的成長業務在上半年實現2位數增長，並挹注了56億美元營收。

Lores並表示，上季財報並無任何跡象顯示今年經濟增長將急速萎縮，目前看來商用產品需求仍然非常強勁。低階產品，以及歐洲和中國市場的消費產品銷售大幅放緩，但高階產品和電競產品的需求仍然強勁。此外，零組件採購雖然較去年容易，但供應鏈仍然是滿足需求的一大障礙。