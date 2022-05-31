台北市長柯文哲31日宣布大巨蛋營收分潤的計算方式，向遠雄爭取到包底、分潤比例，無論營收高估或低估，包底、抽成分潤皆可保障市府權益。

市府經公開招標評選，由安侯企業管理公司得標，提出「大巨蛋案權利金收取機制評估報告」，依遠雄提供2020年版投資執行計畫書及市場資訊，作為分析基礎，建立財務模型，再依據不同情境試算權利金計收區間，供市府協商參考，市府則在今年5月核定報告書。

副市長黃珊珊指出，除了包底，預估營業收入在100％以下，計收0.6％至1.2％，另抽成部分分2個級距，超過預估營業收入100％至120％，計收比率為0.7％至1.8％，超過預估營業收入120％，計收比率為1.4％至3.6％。

台北市文化體育園區籌備處執行長李再立進一步說明營收分潤試算，以1年實際營收60億元為例，預估營收50億，未餘100％，市府可拿到3600萬；若是預估營收是70億，超額營收分潤為70億減掉60億乘上1％為1000萬，加上計畫營收分潤60億乘以0.6％為3600萬，市府可拿到4600萬；如果預估營收是80億，市府則可拿到6080萬。

柯文哲​表示，明年台灣燈會主燈區在國父紀念館、松菸、大巨蛋，身為市長首先要替市民爭取權益，也要提供安全建築物，肯定遠雄作法，原先契約簽了可以不給一毛錢，但遠雄願盡企業責任，經協商後採取包底、抽成分潤。

他說，目前大巨蛋最大問題還是在中央，避難層認定從去年4月到今年5月才給回覆，公文來往就花掉1年，中央還在審查防火避難性能審查、煙控模擬審查，這部分是遠雄向中央申請，核准了才能到北市申請建造變更，市府努力做事，遇到新的問題解決掉。