因為來自歐美需求大增，彌補出口至中國大陸不足，韓國5月出口年增率創2021年12月以來最大。跟據1日韓國官方數據，當地出口年增21.3%至615.2億美元，同時，也超乎市場預估值19.3%。

韓國每月最新貿易統計數字，是全球以出口為主的主要經濟體中最早公布，因此也可視為國際經貿的風向球。

韓國5月出口方面，對美國年增29.2%，高於4月的26.6%，對歐盟也增23.5%。不過，由於大規模抗疫封鎖，對中國大陸僅小增1.2%，不過跟4月減少3.4%相比則較優。另外，因進口燃料還是很貴，韓國4月出現25.1億美元貿易逆差後，5月進口還是年增32%至632.2 億美元，使得赤字還是有17.1億美元維持在高檔區。

展望未來，能左右韓國經貿最大的因素，還是要看中國大陸成長動力。隨著北京與上海等大都市的逐步鬆綁抗疫限制，不僅對韓國相信對全球市場而言，應該都是個好消息。