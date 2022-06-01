受到中國大陸抗疫封城，供應鏈斷鏈問題未解以及需求不強下，還有大宗物資上漲等不利經濟成長因素影響，亞洲5月PMI（採購經理人指數）普遍不見大漲卻反跌。

根據最新出爐的亞洲PMI，包括日本、台灣以及馬來西亞等都有趨緩現象。同時，亞洲各個政府也可能會遇到為了抵抗大漲通膨，升息之後將影響到經濟發展的兩難局面。以中國大陸5月中國財新/ Markit製造業PMI來看，雖增至48.1高於4月的46，但仍低於景氣榮枯點50。

另外，中國大陸5月31日公布的官方數據也顯示，當地5月份相關經濟指數還是稍微疲弱，不過似乎出現止跌現象。但對日韓來說，自己最大貿易夥伴抗疫封城下，已造成產量急速減少。例如，日本au Jibun銀行5月PMI終值，從4月的53.5小降至53.3，但創3個月以來最低。

該指數編撰單位標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）指出，由於供應鏈持續供貨中斷以及原物料價格上漲，工業生產以及新訂單成長速度雙雙變慢，新訂單增速也創8個月最低低。另外，交貨時間也被迫延長。

至於亞洲其餘各地5月PMI都有下滑趨勢，例如菲律賓從4月的54.3降至54.1，馬來西亞從4月的51.6減至50.1，台灣也是從4月的51.7滑落至50。不過，隨著上海以及北京等大都市慢慢放寬抗疫限制，就全球大環境來說將出現正面效應。