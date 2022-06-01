消息面：

1.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，當局正調查部分中國企業涉嫌違反美國的制裁措施，也將認真考慮把更多中國企業納入所謂貿易黑名單的「實體清單」。

2.美國財政部長葉倫坦承過去一年誤判通膨走勢，並重申應對高漲的通膨是拜登政府的首要之務，對於聯準會的應對策略，拜登總統予以支持。

3.上海在全市封控兩個月後，於周三（6月1日）全面恢復正常生產和生活秩序，住宅小區將開放出入、企業與園區復工復產、商店超市將恢復實體店營業。

4.美國副財長Wally Adeyemo表示，拜登總統考慮調降部分中國進口商品關稅，以緩解美國通膨壓力，但相關措施仍須與美方應對中國不公平貿易手段的長期策略取得平衡。

5.標普Case-Shiller房價指數顯示，3月美國20大城市房價年漲21.17%，超出市場預期的年漲20%，為連續第4個月加速上揚，並創下史上最大年漲幅。經季節因素調整後，美國20大城市房價月漲2.42%，超出市場預期的月漲1.9%。此外，數據顯示3月全美房價上漲20.55%。

6.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國3月房價月漲1.5%，低於市場預期的月漲2%。

7.世界大型企業聯合會（Conference Board）周二公布，美國5月消費者信心指數為106.4點，較4月的108.6點下滑，反映出通膨居高不下和利率持續上揚的影響。

8.5月芝加哥採購經理人指數（PMI）為60.3，遠優於4月的56.4和經濟學家預期的55。

9.通膨疑慮升溫以及聯準會理事沃勒（Christopher Waller）的鷹派言論帶動美元匯率和美國債息走高，周二8月期金收跌8.9美元，為每盎司1848.40美元。沃勒周一表示，聯準會應準備好從現在起每次會議都升息0.5個百分點，直到確實抑制住通膨。美國10年期指標公債殖利率最高漲13.71個基點，報2.8749%。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.41美元，報每盎司21.69美元。7月白金漲25.30美元，報每盎司968.30美元。9月鈀金跌48.50美元，報2006.30美元。

10.通膨出現升溫跡象，以及避險情緒升高，周二ICE美元指數尾盤漲0.3%，報101.76；5月收跌1.4%，創下一年來最大單月跌幅。歐元區通膨創下40年新高，歐元兌美元跌0.5%，創下5日新低，而歐洲央行多名官員支持7月升息，使歐元跌幅受限。歐盟成員國同意分階段禁止俄羅斯石油進口，商品貨幣應聲走高，加元報1.2653兌一美元，創下一個月新高。

11.歐盟達成協議將分階段禁止俄羅斯石油進口，但媒體報導石油輸出國組織（OPEC）成員國正在考慮讓俄羅斯暫時退出OPEC＋生產協議，這表示其他產油國可以提升產量，周二布蘭特8月期油由升轉跌，終場收跌1.7%，報每桶115.60美元。周二結算的布蘭特7月期油收漲0.96%，為每桶122.84美元。美國7月期油亦由升轉跌，終場收跌0.35%，為每桶114.67美元。