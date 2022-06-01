中了上億頭獎，本該享受財富自由的生活，但美國北卡羅萊納州有一名男子，2017年刮刮樂幸運獲得1000萬美元（折合新台幣近3億元）的頭獎，卻在3年後殘忍槍殺女友，於27日被判處終身監禁，不得假釋。

哥倫比亞廣播電台（CBS）報導，2017年8月，52歲的核電廠工人希爾（Michael Todd Hill）幸運刮中1千萬美元的頭獎，當時還非常開心的分享這份喜悅，豈料卻在多年後，因一時醋勁大發犯下惡行，往後的餘生都要在監獄度過。

2020年7月，一名23歲女子葛蘭姆（Keonna Graham）被通報失蹤，警方介入調查後，發現葛蘭姆陳屍飯店房內，後腦勺有明顯槍傷，調閱監視器畫面顯示，希爾是唯一進出葛蘭姆房間的人。

隨後警方鎖定嫌疑人希爾，並將其逮捕歸案，希爾坦承，葛蘭姆是他的女友，在酒店看到葛蘭姆與男性傳訊後醋意橫生，便拿起手槍往她後腦勺開槍。希爾上周五（27日）被判一級謀殺罪，被法官判處無期徒刑，不得假釋。