台中市后豐鐵馬道動物明星9歲浣熊「饅頭」，22日晚間因肺癌進行安樂死，飼養牠近8年的主人蘇子宏用「天崩地裂」形容自己的心境，悲傷說，「饅頭，不在痛痛了！」

從事自行車出租蘇子宏說，養了近8年的「熊兒子」浣熊饅頭離他而去！昨天拜託很多動物醫院救救牠，可是很多動物醫院拒絕了，讓他身心交瘁，最後問到一家可以幫忙救治，他立馬開車直奔台中，雖然減輕了牠的疼痛，但是回到家裡一樣聲嘶力竭的叫喊，讓人心疼。

於是昨晚拜託一家豐原的動物醫院，答應昨晚8點帶去他那邊看診，最後得知 饅頭罹患肺癌，已經沒辦法醫治，他跟老婆淚流滿面，決定讓牠安樂死不在痛痛了。他代替跟喜歡浣熊饅頭的大家說「聲饅頭不再痛了，在晚上9：07分走了，珍重再見！」

號稱呼吸就會胖的浣熊「饅頭」，是后豐鐵馬道的動物明星，牠的正餐是貓飼料，又愛吃糖果零食，體重直線攀升到20公斤，失控胖成了大圓球，「饅頭」因此成為鎮店之寶，還會幫忙顧店、賣花，幫主人蘇子宏招攬不少生意。