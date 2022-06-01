中央今天開始在六都設置大型兒童疫苗接種站，台中市規畫在科博館，將連續5天開放5到11歲兒童施打疫苗，議員羅廷瑋質詢指出，中央開設接種站是否調用原本計畫撥給台中市的疫苗？衛生局長曾梓展說，日前有請求中央不要扣發疫苗，但昨天原本預計配發3萬8000劑，最後只來了3萬劑、少8000劑。

羅廷瑋表示，中央開設大型接種站，對外說沒有調用原本計畫配給縣市的疫苗，台中市目前獲撥給的疫苗到底有無受影響？畢竟今天開始每天施打人數破萬，若疫苗數量不足，恐發生缺貨、斷貨等開天窗的問題。

曾梓展表示，日前市府除持續向中央爭取疫苗，也特別請求中央不要扣發疫苗，但昨天原本中央允諾要給台中3萬8000劑兒童BNT疫苗，最後僅到貨3萬劑，確實少了8000劑，將再與中央溝通。

而針對有民眾轉傳「市政府至5月31日只施打7200劑兒童疫苗」的訊息，羅廷瑋質疑究竟是真的還假的？他說，如果此訊息是假的，市府應該要嚴辦，要求相關單位應徹查。

曾梓展強調，依照最新的統計，若不扣除確診的兒童數量，台中市兒童疫苗接種已完成8.3萬劑、接種率42.7％，該訊息為不實消息。警察局長蔡蒼柏則說，此不實訊息符合「惡、假、害」要件，依法應可偵辦、開罰。