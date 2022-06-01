有縣市民代質疑，中央為擴大六都接種兒童BNT，將縣市的疫苗移給六都使用。桃園市長鄭文燦受訪表示，若BNT全部接種達到百分之百，還會剩下10萬劑，且計算還沒包含染疫3個月不需要接種的民眾，因此疫苗很充足，應該不會有排擠問題。

鄭文燦1日視察疫苗接種站，因有縣市民代質疑，為了六都兒童接種，排擠到縣市疫苗。鄭文燦受訪說，看到目前BNT疫苗是充足的，若全部接種還會剩下10萬劑，且確診者3個月內抗體濃度高，不需要接種，因此若扣掉約1成確診者，疫苗很充足，不會有排擠問題。