立法院副院長蔡其昌指台中市兒童疫苗施打速度太慢，台中市新聞局長鄭照新表示，台中兒童疫苗施打速度目前排名在六都前三、施打率超過35％，沒有進度緩慢的問題；而針對有民眾在網路傳播台中疫苗施打僅7000多劑的訊息，鄭照新強調，該訊息為假消息，請民眾不要擅自轉傳，以免觸法。

鄭照新指出，台中市兒童疫苗接種率，截至5月31日已超過35％，過去幾天學校部分都是排定中小型學校，今天開始就是大型學校，單日施打量會超過1萬劑以上，明天更將達到1萬8000劑，說疫苗施打速度太慢的情況可能是有誤解。

鄭照新表示，有位蔡姓民眾昨天在網路PO出1張圖卡，內容是中央截至5月31日給台中市6萬劑疫苗，但市府到昨天為止師打量僅7200劑，這是錯誤的數字，台中市不論是學校、醫療院所或各種管道，光是默德納疫苗就打超過3萬6000劑，兒童BNT疫苗施打更超過4萬劑，該民眾已知道他轉傳的為錯誤訊息並下架，目前評估是否開罰，也勸導民眾不要轉傳。

針對台北市長柯文哲指中央開設大型疫苗接種站會引發抽單潮，鄭照新說，在行政程序上確實應該事先防範，但台中市是被通知的一方、且是被新聞通知，在很多配套上希望與中央能完善溝通，避免造成措手不及或混亂的狀況，今天也會觀察是否有抽單潮。