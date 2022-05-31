雲林縣BNT疫苗匱乏，目前一劑難求，今（31日）因中央在台南市成立兒童疫苗快打站，雲林縣疫苗撥補量又減少一半。圖為雲林縣兒童接種BNT疫苗。（周麗蘭攝）

中央流行疫情指揮中心6月1日起在台、新北、桃園、台中、台南、高雄設置BNT兒童疫苗大型接種站，雲林縣疫苗今（31日）原本有5600劑到貨，臨時減少一半，只剩2300劑。

雲林縣議員蔡東富表示，許多家長帶小孩要打BNT疫苗一劑難求，雲林縣衛生局原訂今天可收到5600劑，今早卻臨時接到通知只有2300劑，經查證原因是昨（30日）緊急疫苗會議，南區要在台南市設立一大型施打疫苗施打站，疫苗由各縣市疫苗調發，南區範圍包括雲林到台南，雲林原預撥5600劑，只剩2300劑。

蔡東富說，難道要雲林縣民抱著孩子到台南打嗎？建議張縣長反應行政院長蘇貞昌應全數配發給各縣市，他在縣議會關心孩子缺乏疫苗，應該不會被法辦吧？

縣議員黃文祥表示，中央要在台南成立兒童疫苗快打站結果壓縮到雲林縣的BNT疫苗，可見「都市孩子比較寶貴，鄉下孩子不值得」的思維。他看到媒體報導藝人郭彥均只說一句很多孩子都走了，就要被法辦，他放棄言論免責權聲援郭彥均，如果這不是事實，歡迎查辦他。

衛生局長曾春美受訪表示，昨晚原本預定會接到撥補5600劑BNT疫苗，今天上午臨時通知南區各縣市都減少數量，雲林縣民不太可能到台南快打站打疫苗，雲林縣衛生局正積極向其他縣市調度或借用。

雲林縣已有1萬5000名兒童施打莫德納或BNT疫苗，施打率為42.5％，仍缺2萬劑。雲林縣疫情升溫極快，許多家長急著帶小孩打BNT疫苗，但目前一劑難求。