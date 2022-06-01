兒童疫苗開打，比起莫德納，BNT顯然更受家長青睞。醫界仍是老話一句：有什麼打什麼。醫師黃軒以美國統計為例，10名住院的小孩有9人沒打過疫苗；且和Delta相比，小孩染上Omicron，中重症比例甚至更高。

胸腔暨重症專科醫師黃軒PO文，他引用美國報導，去年一整年，COVID-19導致600名兒童死亡，但流感造成的兒童死亡人數，每10年平均120人。今年1月是Omicron侵襲最高峰，全美有156名兒童死亡。

「研究人員甚至發現，和流感病毒比較，COVID-19對兒童的致命恐怕已超過500%」。黃軒強調，病毒會往抵抗力不佳的族群擴散，小孩子就是其中之一，所以要給5至11歲的對象接種疫苗。

美國研究指出， 5至11歲因確診住院的孩子，每10人有3人沒有任何慢性病、每10人有9人未接種疫苗、每10人有2人需要住進加護病房。

跟先前的Delta相比，Omicron導致兒童住院機率增加，住進一般病房以及住進加護病房的比例，Omicron分別是Delta的2.3倍、1.7倍，人數也多了2.1倍。

「好好照顧小孩子，尤其在Omicron爆量時刻，你的孩子（5歲至11歳），該帶他去打疫苗了」，黃軒說。