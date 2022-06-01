國內單日確診數「衝不上去也下不來」，近兩周除了5月19日、27日曾破9萬例，其他日子多在6萬至8萬間。民眾憂心若國門大開，Omicron變種家族會不會又殺進來？醫師姜冠宇分析，若完整接種3劑疫苗，「熬得過BA.2，沒理由熬不過BA.4&5」，輕症仍是輕症、天選之人還是天選之人。

北巿聯醫忠孝院區主治醫師姜冠宇在臉書PO文，他遇到一名日本料理店的老闆，對方直呼生意慘淡，同時擔心Omicron家族的BA.4、BA.5會不會又進來台灣，持續重擊。

姜冠宇引述國外研究，打完3劑疫苗後的血清抗體，不管遇到BA.4或5，其反應都和BA.2雷同。除非本身屬於中重症危險族群（高齡、慢性病、免疫不全），否則不用太擔心；甚至真的染到了，連治療都可以套用。

不過前提是「打滿3劑」，姜冠宇強調，若未完整接種疫苗，根據文獻數據，遇上BA.4、BA.5還是會很淒慘。

姜冠宇表示，以南非為例，整個Omicron家族的反應，「大概就是這樣了」，輕症就輕症、無症狀就無症狀、天選之人就天選之人。若境外移入盛行率與境內盛行率相當，加上境內有更高的3劑覆蓋率，他認為連全面「0+7」都指日可待，時間點就在這個月下旬。