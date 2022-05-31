恩恩父親臉書發文感謝陳時中部長及新北市副市長劉和然。（圖取自恩恩父親臉書）

新北市中和區2歲男童恩恩上月確診病逝，其父在臉書發文，還原當天整個求助經過，30日更親自出面受訪，要求政府公布相關通聯及對話紀錄，還給他們一個真相，「消失的81分鐘發生了什麼事情？，到底政府內部的橫向聯繫是怎麼做的？」對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、新北市府都允諾會協助調查釐清，而恩恩父親深夜也最新回應，盼很快能查閱相關資料，還原真相。

男童恩恩為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，搶救6天後仍於4月19日病逝，男童父29日昨在臉書貼文質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」向政府討真相。

男童父指出，當天和太太拚命打電話向119、1922、消防局、衛生單位求援，好不容易打通新北消防局，對方卻又要回頭向衛生局確認，等待81分鐘才等到車，質疑「消失的81分鐘發生什麼事情？」盼政府還原真相，希望不要再讓其他孩子遇上同樣的遭遇。

新北市長侯友宜表示，每條生命都是寶貴的，竭盡所能挽回寶貴的生命，對每個生命都要盡更大的周全，不要讓遺憾的事情發生。

中央流行疫情指揮官陳時中表示，此事主要是與地方衛生局相關，應由地方衛生局出面說明，與中央有關的1922有錄音機制，可在1年內由本人持身分證向指揮中心申請調閱錄音檔。

以下為恩恩父親30日深夜在臉書發文

晚安！謝謝各位關心恩恩的朋友們，以及幫忙辛苦發聲報導的媒體朋友們，您們對於恩恩事件的關心以及對於我們夫妻的鼓勵，加添了我們在追求真相的道路上的信心。

原本對於公開向新北市政府以及衛生福利部索取真相，讓我們的內心一度忐忑，畢竟我們是來自於平凡的家庭，不知道在追求真相的道路上會遇到多少艱辛，是您們的鼓勵，讓我們更有信心追求真相的水落石出。

我們夫妻感謝陳時中部長，今天有明確的說明「事發當時有錄音存檔，一年內都可以調閱」，希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。

我們夫妻也感謝新北市副市長劉和然先生的說明，他說新北市政府一定會整理好相關資料，按照相關的規定和做法，針對家長需求來做回應。但我們想要強調的是，不是「回應」，而是進一步承諾讓我們夫妻調閱所需要的完整紀錄資料，以進一步地釐清真相。

我相信最慢在6/1星期三，衛福部疾管署和新北市政府，應該要已經收到我們夫妻寄發的公開資料申請文件，並可以依照政府資訊公開法的規定提供我們所需要調閱的資料，內容含蓋通話紀錄以及通話錄音。

最後感謝主讚美主

祢的大能施加在我們全家人的身上

馬太福音 10:26

「所以不要怕他們，因為被遮蓋的事沒有將不被顯露出來的，隱祕的事也沒有將不被知道的。