選舉一敗再敗的國民黨，終於迎來了好消息。

先是新北市長侯友宜民調長期領先所有潛在挑戰者，蔣萬安在過去一兩個月大多數實體民調（非人人可灌頂的網路民調）也居第一。如今桃園提名張善政，民調同樣也勝所有綠營挑戰者。公投與中二選區敗選的國民黨，難得有了一件好消息。

當然，在綠營選舉能力超群的情況下，這三位提名人能否得償所願，11月勝選，仍有待驗證。但無論如何，領先都是事實。特別是蔣萬安在黃珊珊長期分票下仍一直第一。張善政在黨中央較為快速，尚未完成地方整合下也民調第一，更是難能可貴。

進一步我們要觀察的是，這樣的現象是否是「菁英政治」或「理性政治」回歸的信號。回顧2014年與2018年，2014年是口無遮攔的柯文哲勇奪台北市長，創造歷史，且2018在藍綠夾擊下仍成功連任。2018年的韓國瑜旋風更不在話下。2016年有閃靈樂團主唱林昶佐打敗林郁方當選立委，並在2020連任。2020年還有陳柏惟出乎意料，在臨時把選區從高雄換去中二的情況下，打敗在地實力雄厚的顏家順利當選。

但，這樣的趨勢似乎有所改變。從被罷免桃園市議員，轉往高雄市參選議員的王浩宇初選退出，焦糖哥哥陳嘉行角逐民進黨台北市議員失敗，都給人「網紅沒這麼靈」的感覺。如今民進黨面臨南二都以外四都民調皆落後的局面，似也沒有要挖政治圈外人參選之意，也可嗅出網紅政治的退潮。

另一方面，依據29日風傳媒報導，民進黨現在英、新、蘇系仍視陳時中為首選，英系、新系要角更直言，年底大選，儼然是2年來民進黨執政防疫總體檢，是「2年來防疫成績總公投」，「陳時中如果台北市都選不了，不是他個人的問題，而是府院黨整體問題，衝擊年底選情。」

這種想法給人「馬不知臉長」之感。儘管在中南部選民加持下，陳時中防疫仍有較高滿意度，但台北市豈是這種民意結構？無論你我喜歡不喜歡台北人，台北市民都是台灣學歷經歷最高，對政治人物最為挑剔，也最能就事論事評斷政績的族群。陳時中的防疫在北部早已近乎「死當」。

依據美麗島電子報4月國政民調顯示，52.3％台北市民眾認為疫情爆發因素是「中央防疫政策不明確」，47.8%台北市民眾認為是「行政院沒有因應國外疫情提前作準備」。而5月的民調，依據民進黨前立委郭正亮公布的資料，針對「民眾認為今年的防疫表現是不是退步？」有64.5%的受訪者表示認同；另外對於「是否認為目前的防疫狀況已經失控？」則有57.9%認為已經失控。請注意，這還是針對全台民眾做出的結果，台北市民只會更不滿意。

請大家理性放下政黨立場看一下，一邊是形象無太大爭議的蔣萬安、侯友宜、張善政菁英團，裡面有美國律師、前警政署長與治安英雄，以及形象頗佳的前閣揆；另一邊是不具有防疫專業，防疫決策爭議連連，失言不斷，一路缺口罩缺疫苗缺快篩的陳時中，硬要「願賭不服輸」堅稱自己沒錯，選民最可能選哪邊？當然是清新的一邊。

陳時中的算盤，就是反正還有半年，可以把疫情平息下來，到時又是一尾活龍，但凡走過必留下痕跡，完全執政必要完全負責，筆者對北部選民有信心，斷不可能選出防疫死當的部長當市長，無論選台北還是桃園都一樣！

（作者為網路媒體工作者）

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