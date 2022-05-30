交通部長 王國材（本報資料照）

可以出國了嗎？近日包括指揮中心和行政院不斷釋出「邊境鬆綁」訊息，交通部長王國材今（30）日則表示，觀光局研擬出入境防疫指引都已完成，解除禁團令的部分都已經處理好，大致方向包括團進團出、PCR檢驗、打滿3劑等，已與衛福部討論，但最重要還是要看疫情，疫情一過就推。

指揮中心指揮官陳時中日前表示預計下個月就會公布邊境鬆綁政策；行政院長蘇貞昌今日上午指出，邊境管制將往3＋4規劃，陳時中也說目前正規畫境外旅客入境檢疫縮短為「3＋4」方案。王國材下午出席道安說明會會後受訪時透露，觀光局已經準備好出入境相關鬆綁指引，就等疫情高原期過去。

王國材說，2020年禁止出團、接團至今已經2年多，觀光局已經準備好出入境相關鬆綁指引，目前還沒討論到那些國家優先開放入境。

王國材說，目前規定7＋7，若朝3＋4限縮，願意回台灣的人會增加，但現在台灣是疫情高原期，有醫療量能問題，如機場採檢或入境後確診住院等。目前1周1.7萬人次入境，未來鬆綁國門限制後，總量上限研擬是1周2.5萬人次以內。

針對出入境鬆綁指引，王國材透露內容包括PCR篩檢陰性、團進團出、打滿3劑疫苗等。另檢疫縮短為「3＋4」後，防疫計程車也可討論放寬，例如親友可以來載入境者等等，這由指揮中心宣布。

至於是否放寬旅行社組團到國外旅遊？王國材說，目前仍在疫情高原期，重點在醫院醫療量能，醫院空床慢慢釋出才會來考慮，交通部在擴大防疫會議裡都有提出。下半年是否開放就看高原期多久，必須讓國內問題都處理完，再來談下一步。