日本宣布6月1日起放寬邊境管制，台灣被歸在藍色低風險，不論是否接種疫苗，入境日本可免篩檢、隔離，同時日本6月10日起開放外國觀光團申請入境，不過前台大感染科醫師林氏璧直言，真正能去日本還有4大關卡，其中大家最愛的自由行還有落地簽都還沒有開放，至於年底是否能成行，還要看這波開放後疫情控制狀況。

前台大感染科醫師、現在是日本旅遊達人的林氏璧日前在臉書指出，日本開國門讓觀光團客進來，台灣人只要提供三日內PCR就可免檢疫、隔離，然而離真正可以很多人去日本旅遊還有4個關卡，首先是「交通部觀光局還未鬆綁旅行社組團出國旅遊禁令」，因此日本目前推出的外國觀光客旅遊措施，台灣看得到吃不到，雖然指揮中心預計6月放鬆邊境管制，但他認為仍要等台灣疫情有明顯往下降，才會開放一般旅遊。

林氏璧表示，第二是台灣入境隔離天數7+7是否再縮減？關於這點指揮中心指揮官陳時中指出，現在境外移入跟國內風險其實已差不多，因此下個月邊境放寬的政策都會陸續出爐。

第三，林氏璧指出，目前到日本任何名義都需要事先申請簽證，一天入境上限2萬人，包括所有外國人，含商務，就學等名義，在名額有限的狀態，無法說走就走，回到他小時候去日本要先申請簽證的時代，不過日本會視開放後疫情的狀況再調整。

第四點，也是最重要的一點，是大家最愛的自由行還有落地簽，目前還是沒有開放，也沒聽到什麼風聲。因此林氏璧指出，前幾天有搶年底日本機票的朋友，到時是否真能成行，可能要看之後疫情控制的狀況而定。