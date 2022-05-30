全球力拚「與病毒共存」，指揮中心鬆口開放邊境「就在下個月」，亞洲國家也陸續「開國門」，南韓預計6月1日開放旅遊簽證申請，日本6月10日起也將開放外國旅行團入境，下半年「報復性出國潮」可望湧現。鳳凰（5706）、雄獅（2731）、易飛網（2734）、五福（2745）四檔30日亮燈漲停，航空雙雄也大漲突破月線，解封受惠股摩拳擦掌。

日本6月10日將開放觀光團客入境，台灣被歸類在免篩檢、免隔離的「藍色」級別，雖台灣觀光禁令尚未解除，現行旅遊業者目前仍不能販售相關行程，惟相關業者早已嗅到下半年「開國門」商機，股價搶先動起來。

看好疫情趨緩，國境可望逐漸開放，鳳凰、雄獅、五福三家國內旅行業者30日股價聯袂漲停，雄獅重返「百元大關」之上，網路旅行社易飛網也同樣強攻漲停，山富也一度觸及漲停、盤中漲逾8％；飯店業者華園、晶華、夏都、雲品也上漲1.7～4％，餐飲業王品、美食-KY也上漲逾3％。

此外，航空雙雄股價也飛上天際，華航、長榮航盤中股價上漲逾2％，兩檔雙雙突破月線，長榮航將於31日召開股東會，市場除緊盯經營權之爭外，也引頸期盼公司透露對下半年客運復甦之展望，股價30日領先反應，一舉站上月、季線。