藝人郭彥均在臉書轉述醫生朋友「很多孩子都走了」的話，惹怒蘇貞昌院長、陳時中部長和1450出征，揚言要以散播謠言最高罰款300萬元查辦，蘇貞昌今天強調資訊認知戰不能鬆懈，會不會太超過？但5月中旬民進黨落選提名的阿中鐵粉、藝人焦糖哥哥陳嘉行在臉書鼓勵「積極染疫」、「政府不能明講，你懂的」，兩相比較，明顯雙標。

打著陳時中的鐵粉、焦糖哥哥陳嘉行前陣子臉書推文「積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體」「早染疫、早享受」，引發輿論爭議，陳嘉行說「我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂」。蝦毀，陳時中先前要民眾「自主應變」，莫非只有綠粉、網軍聽懂了？這是不是陷陳時中於不義、是不是散播假新聞？為何民進黨政府上上下下默不作聲？

郭彥均講一句「很多孩子都走了」就要被指揮官陳時中威脅罰款300萬元，焦糖鼓勵「積極染疫」、「政府不能明講，你懂的」可是確確實實打著你陳時中鐵粉的名號，怎麼不抓起來？輿論都懷疑天天確診數飆7、8萬、死亡愈來愈多、「很多孩子都走了」，會不會就是呼應陳時中「自主應變」那句「積極染疫」惹的禍？會不會就是「政府不能明講，你懂的」造的孽？

如果焦糖說的「積極染疫」是謠言就該罰300萬，如果指揮中心認為焦糖詮釋「政府不能明講，你懂的」不是謠言，政客們爭執兒童染疫死亡數多或少，有何意義，無辜枉死一個孩子就是「許多」！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※

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藝人郭彥均在臉書轉述醫生朋友「很多孩子都走了」的話，惹怒蘇貞昌院長、陳時中部長和1450出征，揚言要以散播謠言最高罰款300萬元查辦；但5個中旬民進黨落選提名的阿中鐵粉、藝人焦糖哥哥陳嘉行在臉書鼓勵「積極染疫」、「政府不能明講，你懂的」，兩相比較，明顯雙標。

打著陳時中的鐵粉、焦糖哥哥陳嘉行前陣子臉書推文「積極讓自己和家人染疫，以便擁有抗體」「早染疫、早享受」，引發輿論爭議，陳嘉行說「我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂」。蝦毀，陳時中先前要民眾「自主應變」，莫非只有綠粉、網軍聽懂了？這是不是陷陳時中於不義、是不是散播假新聞？為何民進黨政府上上下下默不作聲？

郭彥均講一句「很多孩子都走了」就要被指揮官陳時中威脅罰款300萬元，焦糖鼓勵「積極染疫」、「政府不能明講，你懂的」可是確確實實打著你陳時中鐵粉的名號，怎麼不抓起來？輿論都懷疑天天確診數飆7、8萬、死亡愈來愈多、「很多孩子都走了」，會不會就是呼應陳時中「自主應變」那句「積極染疫」惹的禍？會不會就是「政府不能明講，你懂的」造的孽？

如果焦糖說的「積極染疫」是謠言就該罰300萬，如果指揮中心認為焦糖詮釋「政府不能明講，你懂的」不是謠言，政客們爭執兒童染疫死亡多或少有何意義，無辜枉死一個孩子就是「許多」！

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