郭彥均PO「很多孩子都走了」恐觸法？ 陳時中曝3要件

藝人郭彥均日前發文稱「很多孩子都走了」，遭行政院長蘇貞昌要下令查辦是否涉及「散布不實謠言」，疫情指揮官陳時中今日回應，台灣是言論自由水準非常高的國家，要達到妨害法律的程度，須達到3要件，包含有惡意的、假消息、形成社會負面不良影響，目前被起訴的比例不到3成。

陳時中今（29）日於疫情記者會中指出，大家都知道台灣是一個言論自由的民主國家，我們對言論自由的保護，水準是非常高的，任何的新聞要被定義為妨害法律，基本上要符合惡、假、害，第一是有惡意的、第二為假消息、第三則是形成社會負面不良影響。

陳時中說，這段時間整體看起來，不論是被通報、舉發或到刑事單位的案件，被起訴的案件比例不到3成，換句話說，在法院也好或調查單位也好，言論自由保護是不遺餘力，對於惡、假、害的尺度非常嚴謹。

至於郭彥均事件是否會被調查？陳時中說，若刑事局來向指揮中心詢問，將會請法制組依事實情況進行回報，後續將交由調查單位判斷。