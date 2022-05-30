「這麼多孩子就這樣走」。誰也沒料到一句話居然會讓大官聽不下去，聲言要查辦，結果反而風向逆轉，輿情在政壇炸了鍋。

藝人郭彥均因疫情嚴重，奪走多名孩童性命，在臉書貼出關懷之語，卻被行政院長斥為「不實謠言」，要究責查辦。剛開始綠網軍一面倒聲援蘇院長，壓力大到使當事人撤了文；孰料一天不到，局勢翻轉，支持郭彥均的聲浪反而排山倒海而來，包括藝人好友、名嘴、醫界人士、黨政名人、以及自家立委等都逆風相挺。更多的是網路鄉民，傾巢而出跑去蘇貞昌和總統蔡英文的臉書洗版，怒嗆「你堵得住一個人的嘴，你堵不住千千萬萬人的嘴」，蔡英文也因此事件成為臉書政治人物人氣最高者。

公理自在人心，死一個人也是人、死10個人也是人，豈可以死亡人數多寡來定奪事件的嚴重性？不管是太魯閣號事件、高雄城中城大火事件，蔡總統的關心程度都沒有美國總統死一條狗來得重要，同樣，死了10名小孩，蔡總統說句話了嗎？

2015年一名3歲敘利亞籍庫德族小男孩在海上溺亡，他的照片成為全球新聞頭條，迅速在全球蔓延，引起世界反應；台灣疫情如果因這10名小天使的犧牲引起關注而得到國際奧援，那也值得了。

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