中央在六都開設大型兒童疫苗接種站，新北市由衛福部立台北醫院在板橋車站設站，今（1）日上午8時30分開始施打兒童BNT疫苗，7時許已有少數沒事前預約的家長帶著小孩到場排隊，開打後秩序良好，沒有塞車狀況，到場10分鐘內即可完成接種。大部分家長表示，因為地點方便，也想讓小孩早一點打到疫苗，所以選擇到這裡打疫苗。
台北醫院祕書廖素玲表示，為讓焦急等待的家長盡快幫小孩施打疫苗，也為提升小朋友的疫苗覆蓋率，台北醫院配合中央在板橋車站設站施打BNT兒童疫苗，台北醫院也特別將現場布置的非常溫馨，讓小朋友不會那麼恐懼。
廖素玲說，今天共預備了2600劑疫苗，上、下午各1000劑，也考慮到家長上班問題，晚上也準備了600劑提供施打，網路預約與現場掛號都接受，方便家長時間，今天上午預約約有150人，下午約200人，網路預約與現場掛號人數約3：1，名額還相當充足。
家長李小姐表示，本來小孩的學校有安排時間接種疫苗，得知板橋車站有接種站，因為離家很近，也想讓小孩早一點打到疫苗，所以昨天晚上就先上網預約。張小姐說，因為住家附近的診所地方比較小，怕人一多會太擁擠，所以選擇來大型接種站，而且大醫院比較讓人信任。
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