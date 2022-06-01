南投縣高中以下學校 線上教學再延長到6／10 10:172022/06/01 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣高中以下學校，線上教學延續到6月10日。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情擴散，為避免學校師生群聚感染，南投縣教育處1日宣布，高中以下學校，線上教學延續到6月10日，暫停實體上課；私立幼兒園可自行決定是否比照辦理。 神達5月趕工追進度 6月續旺 海盜傷兵滿營 簽下張育成 北京上海解封 電影產業疲軟無力 #南投縣 #高中以下 #線上教學 #6月10日 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣君梵邁向數位 04:102022/06/01 時尚消費 北北桃補助6月底陸續落日 電動機車業喊話續延長 04:102022/06/01 產業特刊 亞太暨台灣永續行動獎 20日截止報名 04:102022/06/01 產業特刊 美參議員來訪 蔡提續拚參與IPEF 04:102022/06/01 政治要聞 新光臺灣高股息基金 6月登場 04:102022/06/01 產業特刊 燃油附加費飆天價 空運更貴了 04:102022/06/01 財經要聞 掌握雲端與健康大數據 台灣專屬基因資料庫推進臨床應用 03:192022/06/01 健康 柯下令復課 潘文忠：不宜全縣市齊頭規定 04:102022/06/01 生活新聞 拿到1922錄音檔了！ 中和2歲男童父深夜再發文曝最新進展 03:432022/06/01 生活 游盈隆：蔡英文路線 台灣不尋求獨立 04:102022/06/01 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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