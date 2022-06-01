臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，引發眾怒，更掀起各界聲援。總統蔡英文至今未對此事發表看法，昨日（5月31日）卻在臉書發文，澄清網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才准收治」這是疫情假訊息，再度點燃網友怒火，痛批：「總統格局太低了吧。不把心思放在好好防疫，還一直在乎誰誰誰毀謗妳！」

蔡英文昨日在臉書發文，嚴正澄清網傳「蔡英文下令，孩童燒到41度才准收治，能弄死一個算一個」貼文，完全是捏造的假訊息，蔡特別重申：「澄清！這是疫情假訊息！」

蔡英文指出，指揮中心也已經澄清說明：1、患者是否收住院係依專家指引，並尊重醫生臨床判斷，我不會、也不能、更沒有下令；2、孩童並非燒到41度才可就醫收治。蔡表示，疫情期間能了解家長都很擔心孩童染疫，包括醫護、政府單位都持續努力強化醫療量能，保護孩童，有心人士卻藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力，她要給予強烈譴責，也請大家協助多留意網路訊息的來源。

此文湧入超過5300則留言，除了部分支持留言外，大多為批評聲浪：「總統格局太低了吧。不把心思放在好好防疫，還一直在乎誰誰誰毀謗妳！不是應該要趕快防止大開放才對嗎？一直讓病毒和孩子們共存是要怎麼降低孩子染疫的風險？請問0-6歲的孩子該如何防疫？」「這訊息也太假太粗暴了，五月有一億劑快篩就好多」、「謠言止於EE就好，不用EE這麼高層級來澄清，EE又不是新聞局長」。