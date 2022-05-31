疫情破口擴大造成病毒肆虐全台其來有自，起因蔡政府就沒有防微杜漸的觀念，對於補救措施更是雙手一攤、擺爛不管，天真地以為國人抗體覆蓋率達標就如同吃了萬靈丹，與病毒共存成了安慰彼此的口頭禪。

殊不知最脆弱的兩大族群（老年人及嬰幼童）成為「與病毒共存」策略下的受害者，而藝人郭彥均感慨的一句話：「看到很多孩子就這樣走了」，竟成為蘇貞昌揚言要究責查辦的對象。

為何平常老神在在的蘇揆最近如此沉不住氣，可能還是源於麾下防疫指揮中心有個蠻橫驕憨的指揮官，面對排山倒海的批判聲浪，陳時中非但沒有扮演好官民之間的溝通橋樑，更時不時面對媒體提問任性暴走發洩情緒。

《美麗島電子報》5月分國政民調數字顯示，64.5%的受訪者認為目前防疫政策差於去年，蔡英文的信任度下降5.9%，不信任度增加了5.7%，蘇貞昌的滿意度更是出現反轉，不滿意度48.5%（滿意度43%），不滿陳時中的比例高達47.6%，激增14.6%，民意的怒吼已讓這些官員跌落神壇。

除了防疫團隊的本身問題，另一要因則是見縫插針、無孔不入的網軍，隨時隨地都像撿到槍般的狂轟濫炸，協助包裝政策失利及掩蓋未盡周延民需裝備，讓綠營輿論得分。

但急就章訊息放送方式來不及盱衡民情，郭彥均一案就嚴重誤導了蘇貞昌，足見民進黨長期豢養的1450猶如猛虎出閘勢不可擋，沒有是非、底線、品德的塔綠班已把網路世界攪得烏煙瘴氣，恐將反噬蔡政府。

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