臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，引發爭議。總統蔡英文至今未對此事發表看法，昨日（1）深夜在臉書發文，宣布月底將與美國共同發起「台美21世紀貿易倡議」，並稱這是台美經貿關係的重要進展。此貼文又引發大批網友不滿，紛紛灌爆臉書痛批，有人更直言：「那麼多台灣小孩走了妳都不在意，一碰到美國就趕快發文慶祝。」

蔡英文昨日晚間11時19分在臉書發文表示，有個重要經貿消息要向國人報告。經過政務委員鄧振中和美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，雙方宣布共同發起「台美21世紀貿易倡議」，首次會議將於6月底在美國華府登場，這將是台美經貿關係的重要進展；而台美將針對貿易便捷化、法規訂定原則、農業、反貪污等11項議題進行談判。

蔡英文指出，政府期望透過這項倡議，以具體方式，深化台美雙邊的貿易關係。在倡議啟動之後，未來台美雙方將開始進行談判，目標是雙方達成高標準 且具經濟意義的貿易協定。蔡強調：「政府拚防疫，也要為人民拚經濟，除了維持台美各項夥伴關係，我們持續努力，推動台灣經貿大步向前。」

此文8小時內即湧入超過2100則留言，除有部分支持留言，大部分都是批評聲浪：「那麼多台灣小孩走了妳都不在意，一碰到美國就趕快發文慶祝」、「看到反貪污我就笑了，忘了貴黨有個人叫阿扁嗎？」「萊豬吃了，武器也買好買滿，可是CPTPP呢？」、「談了一堆然後最重要的『印太經濟架構』還是進不去，以前噴馬前總統外交休兵，結果目前台灣的邦交國是歷任最少，是外交休克了嗎？」