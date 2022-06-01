美國通膨數據衝上數十年來的高峰，讓政府官員都相當頭痛，總統拜登也在周一宣布邀請聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）赴白宮會談，此事引起網友們熱烈討論，許多人認為，動作有點太慢，且油價的問題最為全面且嚴重，應該要先針對此議題思考解決辦法。

事實上，5月初美國公布4月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加8.3%後，拜登隨即發表聲明強調，數據高到讓人無法接受，降低通膨是首要經濟任務，同時，拜登也強調，聯準會在解決通膨問題上扮演重要角色。

如今傳出，拜登邀請鮑爾赴白宮會談，就是要針對通膨討論出解決方式，這也是拜登去年底鮑爾連任聯準會主席後，雙方首次見面。白宮表示，兩人將討論美國和全球經濟形勢。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為油價是最關鍵的核心議題，「太慢了啦，通膨都噴到天際了」、「叫烏克蘭停戰，然後解除對俄油糧制裁就好惹」、「講來講去，通膨很大部份是油價問題」、「油價不下來，普丁就不會停戰」、「搞各種奇怪的制裁，讓油價維持高檔，讓俄羅斯可以靠賣油持續支撐戰爭，真的不知道在幹嘛」、「原油一直搞，是要怎麼解。」

有網友也認為，糧食問題也是值得關注的焦點，「天然氣和小麥的問題比油嚴重多了」、「糧食也是很嚴重阿，環環相扣」、「1.油價、2.糧食、3.QE，只縮表沒用」、「油價糧價都是重中之重。」