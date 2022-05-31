歐盟領袖周一針對俄羅斯第六輪制裁達成協議，其中在禁運俄油部分也突破僵局取得共識，今年底前將切斷9成的俄油輸入歐盟。受此消息刺激，國際油價應聲大漲，布蘭特期油漲破124美元，創近3個月新高。

布蘭特7月原油期貨周二亞洲盤最高上探124.10美元，漲幅逾2％，紐約期油也逼近120美元大關，來到119.42美元，大漲4％，兩大指標期油皆創12周最高。

為了獲取匈牙利的支持，禁運制裁僅涵蓋海運，陸上油管不在此限。外銷歐盟的俄羅斯石油約3分之2透過油輪運送，另外3分之1則是透過德魯日巴油管輸送。

歐盟理事會主席馬歇爾（Charles Michel）表示，禁運協議將立即切斷逾3分之2的俄油進口，歐盟執委會主席范德蓮恩（Ursula Von der Leyen）則指出，此項制裁在年底可有效切斷輸入歐盟約9成的俄國石油。

第六輪制裁還包括對個人進行資產凍結與旅遊禁令，將俄羅斯第一大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）跨境支付系統。此外，歐盟峰會並同意對烏克蘭提供90億歐元的經濟援助。

原本反對禁運俄油的歐盟國家包括匈牙利、斯洛伐克、捷克與保加利亞，理由是禁運俄油將重創經濟，匈牙利有60％的石油與85％的天然氣靠俄羅斯供應。

馬歇爾表示，「我們的目的是阻止俄羅斯戰爭機器的主要金援，協議是一項重大成果，展現出我們對抗俄羅斯強硬且堅定的立場。」

馬歇爾還指出，新的制裁需要27個成員國的一致通過，預計周三就會完成法定的背書程序。

烏克蘭總統澤倫斯基透過視訊向歐盟喊話，指制裁方案「必需通過，且必需有效果，如此一來莫斯科才會感受到對烏克蘭與其他歐洲地區所作惡行的代價，唯有如此才會迫使俄羅斯開始尋求和平。」