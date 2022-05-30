歐盟27國領袖30日起召開為期兩天緊急峰會，討論對俄羅斯的第6輪制裁。為打破在禁運俄國石油問題上的僵局，歐盟領導人「原則上同意」採取一項折衷方案，僅針對透過油輪（海運）運往歐盟的石油實施制裁，經由輸油管道運送的石油則暫時豁免。不過，由於無法就制裁方案的所有細節達成共識，歐盟領導人將把最終協議留待之後再敲定。

歐盟研議針對俄國入侵烏克蘭祭出第6輪制裁，包括禁運石油。相關舉措需要歐盟27個成員國一致同意才能實行，但匈牙利以本國經濟將遭受巨大損失為由強力反對禁運。匈牙利高達65％的石油需求依賴透過管道供應的俄國原油。

根據路透社看到的峰會最新草案結論，歐盟最高決策機構歐洲理事會同意，對俄國第6套制裁措施將涵蓋從俄國運送到成員國的原油和石油產品，但透過管線運送的原油暫時豁免。歐洲理事會敦促盡快敲定並通過協議，以確保歐盟單一市場的公平競爭環境，以及在供應突然中斷的情況下，維持成員國之間的團結一致。

上述輸油管道指的是「友誼油管」（Druzhba pipeline），它始建於20世紀60年代，為全世界最長的原油管道之一，管線始於俄國的阿爾梅季耶夫斯克（Almetyevsk），到達白俄國莫濟里（Mozyr）後分為南北兩條支線，北線通往波蘭、德國，南線途經烏克蘭、斯洛伐克、匈牙利。歐盟自俄國進口的石油，有三分之一經由友誼油管輸送，其餘三分之二則透過油輪運送。

然而，僅禁止海運進口俄國石油，卻會衍生不公平競爭問題。因為比利時、德國及芬蘭最依賴海運進口俄國石油，一旦此路不通，它們恐怕得改買價格更貴的北海布倫特原油，相較之下，最依賴友誼油管的國家如匈牙利，則可以繼續採購價格較便宜的俄國原油，從而會在歐盟境內形成扭曲競爭的問題。各成員國仍須對此達成妥協辦法，因此歐盟領導人將把最終制裁方案協議留待之後再敲定。愛沙尼亞總理卡拉斯表示，各國將嘗試在6月的峰會前達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基將透過視訊在歐盟緊急峰會上發言，敦促歐盟落實禁止進口俄國石油。由於對俄新制裁喬不定，德國經濟部長哈貝克29日曾慨嘆說，歐盟要擺脫對俄能源依賴的決心「已開始動搖，就要崩塌了」。