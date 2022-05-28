俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統蒲亭今天在電話中告訴奧地利總理內哈默，試圖將全球糧食運輸困難歸咎俄國根本毫無道理，反指西方制裁是罪魁禍首。

綜合法新社和路透社報導，克里姆林宮在蒲亭（Vladimir Putin）和內哈默（Karl Nehammer）通話約45分鐘後說：「蒲亭強調，試圖讓俄國為全球市場農產品供應困難負責，簡直毫無道理。」

「這些問題的真正原因已詳細解釋過，都是因為美國和歐盟的反俄制裁等因素才出現這些問題。」

克里姆林宮說，蒲亭也敦促烏克蘭盡快清除港口水雷，好讓運糧船通行，但未提供進一步細節。

克里姆林宮還說，蒲亭指控基輔當局「破壞」與俄國的會談。

內哈默在通話後告訴記者，蒲亭已「發出信號，示意他相當願意放行經由海港出口」。

內哈默還說：「真正的意願唯有在實際執行時才會變得明顯。」

他也表示，蒲亭向他保證已「準備好」與烏克蘭就換俘進行談判，並說在此事上「應該取得進展」。

內哈默說：「俄羅斯總統向我們保證，國際紅十字會（IRC）必須且應該得以接觸戰俘。當然，他也要求接觸在烏克蘭的俄羅斯戰俘。」

這位保守派總理被問到蒲亭談及天然氣輸送一事的內容時說：「他也提到這個話題，（並說）所有交付事宜會全數完成。」

克里姆林宮另在聲明中說，俄國已重申向奧地利供應天然氣的承諾。奧地利有80%天然氣來自俄羅斯。

蒲亭昨天在電話中告訴義大利總理德拉吉（Mario Draghi），俄國準備為緩解國際糧食危機做出「重大貢獻」，但前提是西方要解除制裁。

克里姆林宮說，蒲亭也提到，俄羅斯開放了「人道走廊，讓民用船隻從亞速海和黑海港口離開」。

內哈默4月曾訪問莫斯科，成為俄國2月24日入侵烏克蘭以來第一位與蒲亭見面的歐洲國家領袖。他會後表示，對於透過外交解決問題的機會「相當悲觀」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110528