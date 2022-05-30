歐盟27國領袖30日舉行為期兩天峰會，雖然外傳歐盟會宣布持續支持烏克蘭對抗俄羅斯，但歐盟官員29日的討論仍未能就禁運俄國石油等新一輪制裁達成協議，給這次峰會蒙上陰影。

這次峰會要討論在進入第四個月的俄烏戰爭裡，為烏國提供最大援助來抵抗俄國侵略同時，如何解決因此而產生包括高油價、糧食短缺和歐盟國防需要等問題。

路透報導指歐盟內部在峰會前草擬的結論顯示，即使歐盟會口頭上支持烏國政府，但有關重大議題的新決議卻沒有太多進展。

外界認為這次峰會做出最實質決議，是向烏國提供90億歐元貸款方案，讓其政府能繼續運作和支付公務員薪資約2個月。但歐盟執行委員會建議提高貸款金額，因此要晚點才能為該方案做決議。

歐盟自5月初以來致力推動向俄國實施包括禁買其石油等第六輪制裁方案，但由於匈牙利拒絕，斯洛伐克和捷克有疑慮，使歐盟未能就最新制裁達成協議。

這導致包含把俄國最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）逐出SWIFT國際支付系統，凍結更多俄國寡頭資產和禁止其進入歐盟等最新制裁措施被擱置。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）29日說，俄國攻擊烏國後，已讓大家看到歐洲團結後所發揮的力量。他希望30日舉行的峰會能讓歐盟繼續團結，但這團結開始碎裂。

據了解，這次峰會將支持成立一個戰後重建烏國的國際基金，但仍未有具體內容，因為歐盟要尋求把凍結的俄國資產當重建經費的可能性。

外界估計峰會將承諾以鐵路與貨車，協助烏國加快出口穀物的速度。歐盟為抑制能源價格攀升，準備實施包括暫時性限制能源價格上漲、簡化推動再生能源的行政程序、和連接各國電網以互相支援等辦法。