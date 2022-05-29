促轉會歷經4年運作於5底關門前提出《任務總結報告》，該報告除要求拆中正紀念堂，更首度建議政府停止使用有蔣中正肖像的鈔票、硬幣。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（29日）表示，「蔣中正總統的確是威權政權，蔣中正總統的確是威權象徵！」國民黨還活在威權時代，還很嚮往失去中國大陸的蔣中正總統，令人遺憾、不可思議。

鄭運鵬今（29日）在立法院受訪表示，促轉會獨立機關任務結束，過去幾年來法律規定就是去除威權象徵，要提出研究報告，例如中正紀念堂如何處理，如今是文化部在規畫，很多法定職責，總結報告內都會顯示出來。

他說，過去蔣中正總統，大家都知道是威權時期的總統，當然是威權時期象徵，他的肖像使用，包含各地的紀念堂、學校內的銅像，甚至政府、國防機關內都有以及國幣等，確實是威權象徵，促轉會認為要逐步的去處理，後續要怎麼處理，如何處理都要回歸到正常的行政機關內。

「蔣中正總統的確是威權政權，蔣中正總統的確是威權象徵！」鄭運鵬強調，在肖像使用包含國幣、銅像、教材等未來要如何處理，是後端處理，促轉會建議並沒有強制中央銀行或政府一定更換國幣，更換國幣也有其程序。

鄭運鵬表示，看看全世界國幣，台灣的千元紙鈔就是採用4個小朋友的肖像，新的國幣已經沒有用政治人物，日本的國幣也並非使用首相、天皇，用諾貝爾獎得主或是過去維新時間的大政治家，日本也有用在地的風景、特殊生物種等，全世界民主國家沒有用威權象徵。

鄭運鵬表示，很遺憾，蔣萬安被國民黨提名後態度跟過去不一樣，認為是民進黨的政治清算，蔣中正總統已經往生很多年，不需要去清算，但是他是中華民國歷史的一部分，代表威權、濫權，國民黨怎麼對前總統李登輝、陳水扁，還在世的時候，那才叫政治清算。

此外，促轉會有促轉會的法定工作，有建議給行政院，汰換國幣等都還沒啟動，國民黨不用太緊張，那只是促轉會的專業報告，國民黨還活在威權時代，還很嚮往失去中國大陸的蔣中正總統，令人遺憾、不可思議。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵表示，活在現在的台灣，過去威權時代許多真相需要還原，每隔一段時間都會進行紙幣、國幣汰舊換新，後續相關機構都可以規畫，都是可以討論的，無需要無限上綱成政治的意識形態，國民黨要活在現在，年輕人已經不在乎蔣總統、領導人。