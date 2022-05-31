德國股市周二早盤領跌其它歐洲夥伴股市；德國周一稍晚公布高於預期的通膨數據，引發市場對於歐洲央行(ECB)採取激進升息的擔憂。

周二泛歐Stoxx 600指數早市跌1.81點或0.41%，為444.76點。德國DAX指數跌0.68%。

投資人現在觀望周二即將公布的歐元區五月通膨數據，在上個月上升7.4%之後，預計五月數據將攀升至創紀錄的7.7%。在歐盟承諾大幅對俄羅斯石油進口依賴之後，周二原油價格高升，更加深了人們對於能源成本持續高漲的擔憂。

歐股科技股和旅遊休閒股皆下跌超過1%。

本月泛歐Stoxx 600指數預計下跌逾1%。

由於能源價格上漲，倫敦富時指數上漲0.2%，表現領先其它夥伴股市。此外消費品製造商聯合利華(Unilever)升7%，該公司最新任命維權投資人Nelson Peltz進入董事會。

荷蘭特殊化學品製造商DSM上漲10.4%，該公司宣布計畫與瑞士同業Firmenich進行合併，並且宣布以38.5億歐元(約41億美元)出售旗下工程材料子公司，賣給私募股權公司Advent國際和德國化工廠朗盛(Lanxess)。