歐洲股市周一收漲在近一個月的高點；中國放寬了新冠傳染病管制，並增添了新刺激措施，提振了市場情緒。

上海當局為周三的企業復工創造出條件，上海官員也宣布提振經濟的行動計畫，以支持外界對於全球第二大經濟體恢復成長和需求的希望。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.64點或0.59%，為446.57點，為自五月初以來高點，幾個奢侈品個股大力推進了大盤上漲，這些公司都是從中國獲得大量需求。

LV母公司LVMH集團、愛馬仕(Hermes)、酒商保樂力加(Pernod Ricard)、英國的博柏利(Burberry)都上漲在0.6%至4.4%之間。

Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streete說，人們總算鬆了一口氣；有跡象顯示上海和北京將鬆綁嚴格的管制；投資人先前非常擔心清零政策，以及對中國經濟的衝擊。

上漲廣泛地分布在不同的板塊，科技股表現優異，上漲2.0%。然由於美國股市周一休市，交易活動稍微地低迷。

歐洲在上一周表現出自三月中旬以來最佳的周表現，樂觀的美國消費者信心，通膨觸頂的跡象、聯準會的政策趨於確定，都有利於市場的參與。

在能源和食品價格推動下，德國五月通膨升至近50年來最高水準，也為歐洲央行在七月升息50個基點提供了有力的理由。

凱投宏觀(Capital Economics)歐洲經濟學家Andrew Kenningham說，這些數據為一些歐洲央行官員提供了彈藥，他們將在下周的貨幣政策會議上主張，歐洲央行應該更快速地退出負利率政策，而不是以從容的速度退出。

法國的賽諾菲(Sanofi)跌1.9%，報100.4歐元；美國食品藥物管理局(FDA)暫停了該公司男性犀利士藥物的實際使用試驗。

義大利電信(TIM)漲3.1%，報0.29歐元；該虧損連連的公司與義大利國有投資銀行CDP簽署初步協定，將該公司的固網業務與國有的Open Fiber的光纖資產進行合併。

德國電信和西班牙的電信商Cellnex皆下跌；新聞報導指稱，加拿大的Brookfield資產管理和Cellnex都出價競購德國電信旗下的電信塔部門。