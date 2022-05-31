俄羅斯侵略烏克蘭，引發歐美國家發動經濟制裁，許多西方企業也因此結束當地業務，全面退出俄羅斯，有專家認為，此事將對俄羅斯造成難以彌補的經濟傷害，且因為多數企業仍在支付薪資，經濟衝擊仍未浮現，對俄羅斯人而言，「真正的痛苦還沒開始。」

路透社報導，西方企業全面撤出，對當地就業與經濟造成的衝擊還沒完全顯現，巴黎政治學院經濟學教授Sergei Guriev表示，「真正的痛苦還沒有開始，因為一些退出的企業仍在支付俄羅斯人工資，也有一些人繼續使用先前進口的零件庫存繼續生產。」

換言之，若等到庫存用鑿，西方企業不再付薪資，完全切斷俄羅斯業務時，當地人的噩夢才會真正來臨。券商摩根士丹利經濟學家預估，今年俄羅斯家庭消費將下降13%，投資水準也會下降23%。

經濟學家Alina Slyusarchuk則預估，俄羅斯潛在的經濟成長率僅1%，去年俄羅斯的經濟成長率為4.7%，寫下2008年以來最大的成長幅度。

俄羅斯政府也採取一連串的經濟刺激措施，俄羅斯經濟部已經動用擁有約1100 億美元的國家財富基金來應付支出；財政部則實行1230億美元的刺激計劃，但目前並不清楚裡面有多少是新資金或是會用在什麼時間點。