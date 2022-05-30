經濟學人智庫EIU全球首席經濟學家Simon Baptist表示，全球經濟並不會立即陷入衰退，但確實要為價格高漲和成長放緩的經濟情勢做準備。

Baptist表示，由於俄烏戰爭和這場大流行造成的中斷持續重創供應鏈，以低增長、高通膨為特點的停滯性通膨將至少持續「12個月」。大宗商品價格將從下一季開始回落，但仍將持續高於俄烏戰爭前的水準，因為俄羅斯許多大宗商品的供應將長期減少。

他在接受媒體訪問時並表示：「在經歷停滯性通膨（stagflation）之後，經濟並不會突然衰退」。

這場大流行病和俄烏戰爭導致燃油和食品等日常必需品價格飆漲，讓民眾的痛苦指數升高，但世界經濟大多仍維持增長，儘管速度放緩。此外，就業市場也並未崩潰，許多經濟體的失業率甚至創下數十年來新低。

消費者雖然擔心再度上演10多年前美國次貸危機引爆的全球衰退，但現在其實還不到為經濟衰退做準備的時候。Baptist表示，幾乎對所有亞洲經濟體來說，如果我們談論的是GDP連續呈現負成長，那麼經濟衰退是相當不可能發生的事。即使全球經濟面臨衰退風險，許多消費者擁有充足的儲蓄，也備妥了家庭耐久財，所以在某種程度上，經濟並不會像眼前的數字看起來那麼糟。

AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver也認為經濟衰退並非迫在眉睫的事，至少在未來18個月內不會發生。他並認為美國和澳洲股市將可以避免深陷熊市。