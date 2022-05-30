九太科技籃球隊30日正式對外宣布解散球隊，在重返SBL三季之後正式畫下休止符，中華民國籃球協會在此特別感謝九太科技籃球隊及沈會承董事長對台灣籃壇長期的付出與奉獻，在過去的20年內培育多位球員在SBL及國際賽場上發光發熱，值得各界肯定。

近兩年在PLG、T1等職籃聯盟陸續成立後，除了提供球員有更多舞台可以選擇外，在國際疫情嚴峻的這段期間，更讓台灣籃球熱度不減反增。在此也要感謝各聯盟和所屬球團的努力，才能有這共同成果呈現給球員與全體球迷。而本會也會持續與各職籃聯盟及球團保持良好溝通，以協助打造良好的生態圈及各項人才培育。

SBL超級籃球聯賽走過19個年頭，見證台灣籃壇各個光榮時刻。無論國內外籃球環境如何變化，SBL始終以永續經營的精神，多年來成功地讓許多台灣球員從SBL出發與成長茁壯。對於許多球員來講，SBL就像是他們職業生涯的起點，並在場上留下無數征戰的精采瞬間，讓球迷朋友們一再回味。因此為了持續培育台灣球員，也讓球員在參與職業籃球時可以擁有不同的保障與選擇，本會仍會持續推動SBL的賽事，讓SBL繼續邁向第20屆。

有關第20屆SBL超級籃球聯賽仍是本會今年度最重要籌備的主辦賽事，目前選定6月7日召開球團會議，針對即將到來的新人選秀會，以及下季的賽制、場地、洋將等相關制度與球隊進行討論與規劃，為新球季做好最佳的準備。