上周五外資大舉回補金融股，買超前10大逾半是金融股，買超第一名為中信金(2891)。中信金旗下台灣人壽上周董事會通過以新台幣19.01億元為上限參與午資開發公司2022年辦理之普通股現金增資，全案後續擬以共83.46億元為上限分次參與，並依台中洲際棒球場暨周邊土地興建營運移轉案投資計畫，投入資金興建及營運。台灣人壽表示，為響應政府鼓勵保險業長期資金參與公共建設之政策，台灣人壽依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案，待開發完成後預計可獲得長期租金收入，有助於提升長期穩定之收益。

近年來，台灣人壽已參與台中洲際棒球場開發案、宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案、高雄市和發產業園區開發案及高雄多功能經貿園區特貿三（南基地-北側）土地更新事業實施者案等多項公共建設，陸續投資共達300億元，不僅展現帶動地方發展與共榮的決心，也以實際行動支持政府期待壽險資金投入重要公共建設的回應。

台中洲際棒球場多功能運動中心及立體停車場皆已完工且營運中，目前正進行娛樂商城開發作業。配合履行該案合約及投資計畫之必要，因應新建娛樂商城之資金需求，台灣人壽將持續參與午資公司增資以履行股東義務，配合打造專屬台中結合運動、休閒與娛樂的園區。