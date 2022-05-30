長榮(2603)今天召開股東會，總經理謝惠全表示，第二季受俄烏戰爭及上海封城等因素影響，4、5月營收會下滑，但預期6月起開始回升，第三季會到高峰，整體看來，今年審慎樂觀正面看待。他認為，2022年上半年「陽光總在風雨後，淡季低點已度過」，下半年「縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」。

謝惠全指出，貨櫃航運市場在2022年第一季受到俄烏戰爭、上海封城及升息影響，導致短期成長動能降溫，即期運價雖暫時回檔，但仍然超過去年同期水準。此外，多數貨主為了確保艙位，願意以較高運價簽訂新約，今年許多歐美航線的合約運價已較去年大幅增加，整體平均運價維持高檔。

5月受大陸疫情封控等因素影響，運價在短期間回檔，但近期已經止跌。隨著上海解封，供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能。另外，隨著美國線新約於5月生效，長榮新船持續交付，有助於挹注下半年的營運表現，市場進入第三季傳統旺季之後，營收可望回升。

長榮目前營運船隊共計203艘，運能153.7萬TEU，其中137艘配備脫硫器，運能占比為76.4％，未來隨著新船交付，這項比率將持續提升。今年以來油價大幅上漲，但隨著高、低硫油價差擴大，可望凸顯長榮船隊的競爭力。

對於請問塞港何時可望舒緩？謝惠全認為，主要還是看疫情發展，疫情反反覆覆一定還是會塞港，但東岸已經慢慢在改善自動化。碼頭作業效率、工人派工情況以及卡車、火車聯運的後勤作業是否順暢也會影響，但目前來看，鐵路拖車短時間無法改善。

整體來看，大多數新造船將取代老舊耗能的船舶。在目前疫情反覆、塞港嚴重及碼頭作業效率不佳的情況下，市場的有效運力仍然存在艙位供應不足的情況。而受到塞港的影響，長榮去年實質運能供給約減少15％，今年前4月約減少18％，估計全年缺口15～18％。

運價部分，謝惠全指出，美、歐航線合約運價漲幅依個別客戶貨量及談約時間不同而有所差異，基本上都有不小的漲幅。在客戶尋求艙位保障的背景下，合約價的貨量佔比較往年增加，美國線約有6成，歐洲線在3成左右。