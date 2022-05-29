美元指數及美債殖利率回檔，惟俄烏戰爭、油價及黃小玉居高不下，歐洲央行七月可能升息以及中國封城沒完沒了，國際資金對於風險性資產較保守，台股此時如汽車零組件、低ＰＥ、高殖利率及業績股相對較有表現機會。台積電、長榮股價動見觀瞻。(圖/先探投資週刊提供)

俄烏戰爭帶來的高油價使得全球通膨壓力暴增，所以才誘使聯準會鷹派態度十分強烈，不惜犧牲經濟成長也要壓抑通膨。而油價在俄羅斯被制裁、美國及國際ＩＥＡ聯合釋出儲油，卻只能壓制油價不再創一三○．五美元新高，即使回檔最低也只下探九五美元就再彈升，維持在一○五至一一五美元之間的歷史相對高峰。最重要是糧食問題，俄烏原本就是全球黃小玉重要生產國，更有「歐洲糧倉」之稱，戰爭及抵制使得小麥價格距離歷史高點更近，每蒲式耳在一二○○美分上下（高點為一三六三美分），價格高漲，不少糧食主要輸出國陸續禁止或減少出口，石油及糧食是民生必需品，價格不跌那麼通膨壓力就會持續存在。

六月升息後估有較大反彈

再來就是中國封城沒完沒了，上海逐漸解封，但北京又出現分區隔離，雖製造業最主要供應鏈在東南沿海及四川、河南，只是嚴格要求清零結果，廠商不是產能無法全開就是斷斷續續，不僅壓抑出口也間接波及民生消費，外資最新報告就言明手機可能被砍單三成以上。內外銷受影響，不少機構預估中國今年經濟成長率可能低於四％，甚至不到三％。製造業當初被川普勸離中國，惟中國仍占有重要生產部分，中國供應不順，也會刺激產品價格上漲，市場就傳出蘋果今年新機將漲價。

從石油、糧食到供應鏈都有漲價變數，美國財長葉倫就警告全球恐陷入停滯性通膨，讓人憂慮經濟前景愈來愈不明朗。美國聯準會主席鮑威爾最近表示會繼續升息，直到通膨率下降至接近二％目標。若從上述三大變數以及三、四月消費者物價指數年增率都超過八％，通膨率要降至二％，半年內幾乎不可能，只有等到明年相較今年基期較高才有機會較明顯下降；或是俄烏戰爭通過外交結束，在此之前，聯準會也就必須繼續升息壓抑，預估今年底聯邦基本利率上看二．七五％上下一碼。而市場要反應升息利空鈍化至少要等到利率調升至預估的一半（一．五％）以後。推估時間或在六月中旬以後，在此之前大錢是較不會進入市場。

至五月二十日止，美國道瓊連八周收黑，寫下一九三二年經濟大蕭條以來最長連跌紀錄；那斯達克指數連續下跌七周，是從二○○○年網路泡沫化後最長時間的收黑修正，像是重量級的蘋果今年就下跌二○．九％、微軟十九．七％、谷歌二七．六％、亞馬遜三七．五％、輝達四二．五％、AMD三六．五％、臉書四一．七％、台積電ＡＤＲ二六．八％、特斯拉四○．五％，這些高總市值股平均今年下跌三一．五％，較費半及那指累計下跌各三○．四四％及二九％還多。不過股價跌深且與年線乖離大就有機會反彈，只不過至少要反彈至月線才有築底機會。就像中國深滬股市今年最深時下跌二○至三一％，近期反彈後，已越過月線，累計下跌幅度也收斂至二四％及十四％，拉回就有機會築底。未來美國科技股跌最深相對必須先強力反彈，才代表觸底，否則還是盤跌走勢。雖然現階段預估那指ＰＥ已修正至二○至十八倍以下的歷史中間值，但底部形成必須有連續長紅才可。預估六月升息後應有較大反彈。

相對美股看升息臉色，中國則是持續在放錢，在疫情清零政策大旗勝過一切下，把上海以南經濟搞得雞飛狗跳，現在輪到北京，據統計現階段中國還有超過三○個左右城市還在封城或部分封城，也就是貨物、人員無法正常工作流通及採買，必定重傷經濟，傳出清零代價比中國一年軍費超過二千億美元還多，所以政策積極降息、釋金，並祭出類似金融海嘯及歐債危機後輔助購買汽車動作，對房屋限購令也放寬；兩個跌深大國，中國率先出招挽救，就看美國政策如何決定了。

外銷概念股創波段新高

台股今年以來隨美股下跌、外資提款一度超過七八○○億元，上市指數一度下跌至五月十二日的低點一五六一六點，若從年初高點一八六一九點計算，累計下跌三○○三點、或十六．一％，與費半及那斯達克跌幅二六％及二四％相比，並不是特別大，主要台股還有金融及航運股支撐。惟台股指數最深與年線乖離達十．一七％，見諸近十五年也只有金融海嘯及二○一五年歐債危機時曾有過更大乖離，可見這次台股修正之嚴重。櫃買指數今年最低下跌至一八七．四五點，下跌二一．一％，與年線乖離一度超過十二％，比上市十％左右更大，所以領先反彈。由於台股去年上市櫃合計賺四．二九兆元、今年配息近二．九兆元，殖利率約四％，即使指數再創新低，低檔一五四○○至一五二○○點上下應具支撐。櫃買跌幅較大，近期反彈一度越過月線，較上市指數強，即使再測試低點也有機會強彈。

另一方面，上市櫃公司第一季財報加計金控自結數獲利高達一．一六兆元，優於不少法人預期，其中外銷產業與半導體表現突出，主要原因之一是第一季新台幣兌美元貶值三．四％，匯兌收益貢獻不小；第二季再貶值近三％，匯兌收益更大，不少出口導向或不受海外景氣影響的群族如部分電機、汽車零組件、半導體相關、連接器、網通、工業電腦、運動休閒等族群，逆勢抗跌甚至於部分公司股價突破前高。

第二季業績將是挑戰，上市櫃企業四月營收達三．三兆元，年增二％仍處於高峰，但整體營收月減十二．六％，中國大陸封城影響供應鏈、非鐵金屬上漲（除石油及大宗物資外）、疫情消費縮手等負面因素衝擊，後續動能是否持續顯示疲態，有待繼續觀察。尤其是中國供應鏈營收變化。較好是航運貨櫃及散裝價格止穩及反彈，大致上五月營收可能較四月小減。金控業則受防疫保單影響，有壽險的公司獲利都受不少衝擊，官股銀行較不受影響。

產業上，外銷概念如高爾夫球相關的明安營收和股價都創下波段新高，同產業如鉅明、復盛應用、大田等股價亦抗跌；網通股的中磊加上工業電腦泓格、飛捷都可注意。此外掌握國際汽車電子市場六五％的英飛凌、安森美、德儀、國家半導體、瑞薩、意法半導體等，近期股價及業績都不錯。汽車業今年基期夠低，在台積電全力支援汽車晶片下，下半年乃至第四季將有好轉機會，由於車用ＩＣ一般需要高溫高壓的操作環境，以及較長的產品生命周期，故需要高度要求其產品可靠度與長期供貨等特性，因此通常並不輕易地轉換產線與供應鏈。

另一方面，伴隨配備電動化、ADAS（自動駕駛輔助系統）、自動駕駛等應用的市場滲透率不斷拉高，連帶推升MCU、功率元件、CIS等車用半導體晶片、元件，占每台車輛製造成本的比重跟著同步升高。台廠中高壓二極體、MOSFET、CIS封測等代工廠商，預料後市也可望跟進受惠ＩＤＭ廠委外釋單利多效應。包括導線架的順德與界霖，二極體廠德微及台半加上測試的欣銓可以注意。

鴻海集團這次進軍電動車，企圖心十足，且最重要是該公司替蘋果代工，工廠遍布中國、印度及東南亞等，這次中國封城影響蘋果的中國紅色供應鏈不小，立訊業績及股價受影響相當大，回過頭來看，鴻海技術及出貨等相較穩固，四月營收四八六四．六四億元，月減四．一％，較廣達、和碩、仁寶、英業達等代工四哥月減十七至四○％好很多，股價重新站上年線，是台股少數電子權值股中能站穩年線者。

電動車長期發展看好，不過最近中國為刺激景氣，宣布將階段性減徵部分乘用車購置稅，規模達到六百億人民幣，業界表示政策力道超過預期，燃油車可望受惠。去年乘用車購置稅約徵收三九○○億人民幣，扣除商用車相關部分，此番政府減免六百億人民幣，稅率可望降至八％，甚至以下，很可能會超出市場預期。中國政府曾實施兩輪大規模汽車消費刺激政策，分別是金融海嘯過後的二○○九～一○年的五至七．五％購置稅優惠，加上「汽車下鄉」、以舊換新、老舊汽車提前報廢補貼政策；第二次則是一五年十月至一七年的五至七．五％購置稅優惠，並搭配老舊汽車提前報廢補貼政策。刺激政策有效提升汽車銷量。數據顯示，○九年和一六年銷量分別突破一○○○萬輛和二五○○萬輛，各增加四五．五％及十三．七％。若這次在祭出此政策，相信對於汽車銷售具有正面作用。若看這兩次政策優惠，以東陽為例，近兩年受台幣升值及貨運因素，股價幾乎都沒表現，股市大漲一萬點，股價原地踏步，如今台幣今年貶值超過六％，加上大陸擁有超過十個以上合資工廠，今年ＥＰＳ有機會向三至三．五元以上推升，且東陽是台南大地主之一，近兩年台南土地大漲，該公司也是受惠者。加上每股淨值達三七．四五元，股價含息○．八五元，值得參加。堤維西首季ＥＰＳ○．八元已超過去年全年的○．五六元，股價低於三○元，也是值得注意。胡連可一併注意。

長榮五月三十日召開股東會，弟弟派今年以來動作不斷，看來是主戰一方。首季就賺一○一三．六億元，以獲利絕對值而言，僅次於台積電，貨櫃景氣儘管可能出現高峰，但是可能在高原期震盪，市場預估今年可賺三千億元以上，ＥＰＳ超過六五元；明年也是以千億元獲利起跳，相對股價不到一五○元，的確具有爭奪主導權誘因，股價走勢動見觀瞻。

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