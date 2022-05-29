偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，這些年將事業重心放在大陸，近來她成了大陸綜藝節目的寵兒，不但參加人氣選秀節目《乘風破浪的姐姐》第三季節目，大秀唱跳功力，近日還在參與了《90婚介所》節目，大方公開自己的感情習性，驚吐不曾刪除、封鎖過前男友們，分手都還是朋友。

阿嬌近日成了戀愛節目《90婚介所》的「見證官」，在節目中分享了自己的感情觀，她表示自己不喜歡在朋友圈中貼出戀情，但她態度卻是很坦蕩，「我的朋友圈是沒有設定三天可見，誰都可以看到我的朋友圈」，更驚人透露，她的舊愛們都會加入朋友圈，但分手後她不會刪除或封鎖他們。

主持人孟非好奇詢問：「妳以前所有前男友，都還在朋友圈裡頭？」，阿嬌笑回：「大概都有吧」，此話一出，讓孟非驚訝不已，大讚：「我覺得妳很了不起，我要向您學習！」，大批網友也讚阿嬌是個拿得起、放得下的坦蕩女子，「如果是我，我會故意讓他們看到，哈哈哈」、「阿嬌姐姐朋友圈好友位給一個」。

此外，阿嬌還被主持人問到，覺得什麼樣的習慣，會給親密關係造成影響？阿嬌面對這一提問，也展現大方的態度，坦言：「我覺得放屁！，她表示如今是可以接受另一半放屁的，「以前會躲起來，現在會放出來」，惹得眾人不禁都笑了。