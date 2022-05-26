結婚並不是只有自己與另一半兩個人的事而已，很多時候婚姻會牽扯到雙方的家人，也因此會出現許多婆媳問題，而近日一名網友就分享了自己差點與前男友結婚的經過，兩人原本關係穩定，她在假日時也會幫男友到菜市場擺攤，不過後來卻因為準婆婆的尖酸刻薄和刁難讓她選擇分手，而沒想到分手多年後，當初的準婆婆竟主動聯繫她。

原PO本要與前任結婚卻因為準婆婆而分手。(圖/翻攝自「靠北婆婆2.0」)

臉書社團「靠北婆婆2.0」中一名網友分享自己差點要與前任結婚，不過卻因為當時的準婆婆導致兩分手的經過，她表示自己與前任是遠距離戀愛，原PO每到了假日就會南下高雄，幫男友一起在菜市場擺攤，兩人當時也說好結婚後要一起住在高雄，但是沒想到準婆婆卻先買了透天厝，希望大家以後一起住，不過婆家的衛生習慣卻讓原PO無法接受。

除了生活習慣糟糕外，準婆婆還時常刁難原PO，認為她幫兒子擺攤都在偷懶，且兩人擺攤結束後要去約會，原PO還會被準婆婆酸愛花兒子的錢，甚至連原PO前任要幫她洗衣服，都會遭到準婆婆的制止，後來原PO也終於受不了，認為結婚後無法跟對方的媽媽相處，因此選擇和平分手。

原PO假日幫忙前任擺攤卻被準婆婆酸。(圖/翻攝自pixabay)

讓人沒想到的是，兩人分手多年後準婆婆竟又找上原PO，表示兒子的現任女友年紀太大又不婚不生，讓她很頭痛，因此希望原PO能回頭，不過現如今原PO已有了另一半也即將產子，婚姻生活很是幸福；貼文分享後許多網友稱讚原PO的清醒，幸好她有及時斬斷當初的感情，如今才能與疼她的老公和婆家相遇。

結婚除了是兩個人的結合外，也是兩個家庭的結合，選擇相處得來的人和家庭共度一生，才能擁有美好的婚姻生活。