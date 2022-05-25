隨著出社會且年齡增加，越來越感受到交友圈的限縮，要有新朋友找到良伴更是難上加難，交友軟體成了拓展人際圈的方式，有名女網友透露，自己跟前任分手後空窗5年，透過交友軟體認識一名「還能聊上幾句」的男工程師，沒想到見面兩次對方就要求奔著結婚為目標交往，她婉拒，卻被對方以「彭佳慧」來暗諷她年紀大，本文引發熱議，更釣出本尊彭佳慧替原po抱不平發聲。

一名約30歲的女網友在Dcard上po文，透露自己事業心強，跟前任分手後就空窗了5年，是在朋友推薦下才嘗試用了交友軟體，但遇到的對象多數聊個2、3句就無疾而終，好不容易遇到一個比較能聊的男生，是個年紀35歲、任職於大公司的工程師，其實聊天過程中就有發現對方稍微有點大男人主義，但原po想著至少對方還願意聊，「也沒有兩三句就問要不要約(炮)」，於是就這樣線上聊天了2個月，兩人才約出來見面。

兩人第一次是去看電影，還算愉快，第二次是下班後約吃飯，這回彼此就對感情狀態聊得比較深入，她透露自己之前是因工作太忙而分手，男方卻給她一種「女生幹嘛這麼認真工作，早點結婚生小孩也不錯啊」的態度，讓原po感到不太舒服，結果吃完飯回家後，就收到對方要求交往的訊息，對話內容才真正讓她「完全氣瘋」。

女網友訴苦遇上大男人主義的工程師，約會2次就求交往，被婉拒還惱羞說30歲的原po是媽媽可接受的年齡極限。(取材自Dcard)

原po分享工程師求交往的對話截圖，他們僅出去兩次，男方就提出希望以「今年結婚」為前提交往，原po覺得這樣速度有點快因此婉拒，想多相處一下再決定，不料對方回她：「再想下去就沒人要你啦哈哈，你是彭佳慧欸！」原po後來才意會到，男方是在暗諷她是「大齡女子」，且說完後男方完全沒意識到原po已理智斷線，還繼續說：「妳現在30，差不多是我媽可以接受的緊繃範圍，再來就生不出小孩了」。

聊到這裡其實原po已經火大並對這段關係完全冷掉，但仍保持理智跟對方說彼此不適合，明言彼此在結婚生子方面的價值觀很不一樣，本以為事情到此為止，沒想到工程師隔天還繼續來訊，問她：「妳氣消了嗎？我說那些沒有別的意思，只是女生本來年紀大生小孩對身體、對小孩都不好」，還說自己有車有房經濟能力不錯，這樣應該不用浪費時間搞曖昧，甚至說：「而且妳應該也有點喜歡我吧？」

原po看了更怒，冷回：「如果我讓你有這個錯覺，很不好意思，謝謝！」說完便將男方封鎖，對於這段奇遇，不禁對差不多年紀的女性們提問：「難道30歲找對象，就不能是談戀愛，一定要急著結婚生小孩嗎？」表示這遭遇讓她一方面覺得荒唐，一面又產生自我懷疑，因此忍不住po文跟大家分享。

這篇文章引發廣大網友迴響，眾人不禁直呼「奇文共賞」、「如果嫁他跟單身到老，我選擇單身到老」、「都35歲了還在那邊『我媽』」、「這男的到底是誰給的勇氣，梁靜茹嗎？」甚至連彭佳慧本人都看過這篇文章，轉發到個人臉書上，忍不住替原po抱不平嗆聲：「彭佳慧惹你了？？？是怎樣啦你」。