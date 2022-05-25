法國的道爾達能源(TotalEnergies)周三指出，已同意收購美國第五大再生能源公司Clearway能源的50%股份。

道爾達說，此次收購將使公司與全球基礎建設合夥公司(GIP)展開合作。作為交易的一部分，GIP將獲得16億美元現金，以及道爾達子公司SunPower的49%股份。

道爾達說，在此次交易中，Clearway的每股價值為35.1美元，SunPower為每股18美元。

道爾達董事長兼執行長Patrick Pouyanne說，得益於營運中的資產和一個25 GW(10億瓦)的計畫，道爾達得以擴展美國市場規模，業務並涵蓋34個州。

Clearway透過其上市子公司CWEN有7.7 GW的風力和太陽能資產正在營運中，Clearway並且有一個25 GW的再生能源和儲能計畫。

在俄羅斯入侵和油氣價格飆升下，道爾達上個月公布其上季獲利大幅增加。