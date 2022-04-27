消息面：

1.世界銀行周二發布最新的大宗商品展望報告，稱能源、食品、化肥等商品價格已經漲至歷史新高，而價格高漲的情況可能持續到後年。世銀預測今年布蘭特期油價格平均為每桶100美元，較去年均價大漲逾40%，並創下2013年以來新高，雖然油價可望於明、後年放緩，但預估明年均價為每桶92美元，遠高於5年均價60美元。

2.波蘭媒體Onet.pl援引政府消息來源報導，俄羅斯根據Yamal合約已經暫時切斷對波蘭的天然氣供應。Onet.pl獲得波蘭主要天然氣公司PGNiG確認這項消息。波蘭氣候部已召開緊急會議討論供氣問題。受此消息影響，歐洲天然氣期貨價格急漲17%。

3.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加480萬桶，遠超出市場預期的增加220萬桶。上周美國汽油庫存減少390萬桶，餾分油庫存增加43.1萬桶。美國能源情報署（IEA）周三將公布官方庫存數據，市場預期美國上周原油庫存增加200萬桶。

4.美國參議院以52票對43票表決通過，確認由布蘭納德（Lael Brainard）出任聯準會副主席，結束已歷時數個月的提名程序。

5.國際貨幣基金（IMF）第一副總裁Gita Gopinath表示，中國如果想要人民幣成為全球主要儲備貨幣，就必須放寬監管，開放人民幣自由兌換，不能實施外匯管制。

6.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國4月消費者信心跌至107.3，不如經濟學家預期的108.2，但家庭仍有購置汽車和電器等計畫，應該有助於支撐第二季的消費者支出。

7.美國商務部公布，3月新屋銷售月減8.6%，經季節性調整後年率為76.3萬戶，略低於市場預期的76.5萬戶。

8.美國聯邦住屋融資局（FHFA）公布，美國2月房價月漲2.1%，超出市場預期的月漲1.5%。

9.標普/Case-Shiller公布，美國2月20大城市房價指數年漲20.2%，超出市場預期的年漲19.2%。經季節性調整後，全美20大城市房價指數月漲2.39%，亦超出市場預期的月漲1.5%。

10.美國3月耐久財訂單月增0.8%，不及市場預期的月增1%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增1.1%，高於預期（月增0.6%）。扣除國防項目的耐久財訂單月增1.2%。排除飛機的非國防資本財訂單月增1%，高於預期（月增0.5%）。

11.中國疫情持續升高恐導致其經濟放緩，以及在聯準會將大舉升息的預期帶動下，周二尾盤ICE美元指數上漲0.61%，報102.3，連續第2天改寫2020年3月以來新高。富國銀行策略師Erik Nelson表示，中國的新冠疫情嚴竣，成為推升美元的新動力。歐元跌0.63%，報1.0644美元，創下2020年3月來新低。媒體報導俄羅斯切斷對波蘭的天然氣供應，使歐元承壓。

12.《華爾街日報》報導，中國國家主席習近平表示希望中國今年經濟成長率高於美國。中國上個月公布的全年經濟增長目標為5.5%，創下32年來新低；而美國今年經濟成長率預估為3%。分析師表示，習近平的發言意味著今年中國的經濟增長仍有下跌空間，這對美元有利。

13.避險情緒升高，周二紐約期金反彈收漲0.3%，報每盎司1901.6元。現貨金漲0.38%，報每盎司1905.7美元。High Ridge金屬期貨交易部門主管David Meger表示，中國的新冠疫情使全球經濟前景蒙上陰影，給金價帶來壓力，但股市大跌帶動避險需求，給金價帶來支撐。

14.中國放寬銀根提振經濟，以及軋空買盤湧現，周二國際油價結束連續3天的跌勢，紐約期油收漲3.16美元或3.2%，為每桶101.7美元。倫敦布蘭特期油收漲2.67美元或2.6%，為每桶報104.99美元。美國對沖基金Again Capital合夥人John Kilduff表示，紐約期油在跌到95美元價位時有強大的支撐力，市場湧現軋空買盤，帶動油價強勁反彈。媒體報導俄國將切斷對波蘭的天然氣供應，以及德國表明取代俄國石油的計畫希望能在短期內上路，亦對油價帶來提振。

15.美國副總統賀錦麗無症狀確診，近日與拜登無密切接觸。