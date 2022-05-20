公視自製旗艦音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製《唱過悲傷五階段》主題，邀請三位歌手好友方宥心、亦帆、卓義峯，與主持人曾寶儀、Lulu黃路梓茵，從「悲傷情歌」聊聊起感情波折，竟意外成了好友揭傷疤大會。

方宥心說，曾遇過一位在金錢價值觀上與她有小出入的男友，不斷買禮物送她，她跟他溝通：「不喜歡你動人不動就買東西送我，而且你買東西如果我不喜歡，那不是很尷尬 。」最後，男友竟以下跪來求和，這也讓她更堅定提分手，她說：「這麼簡單的事就可以讓你做出這麼大舉動的事情，那如果之後我們要一起，甚至組家庭遇到更大的事情，你還要怎樣回應？」

反觀，亦帆則曾遇到小氣男友讓她十分生氣，她想點百元現打柳橙汁，竟引爆前男友15塊錢紅茶大戰，前男友說：「台北物價都好貴，你喝十五塊紅茶就好了！」亦帆說，是花自己的錢買給自己，而且現打的比較純，沒想到，前男友竟回應：「沒關係，那我買給你喝，你要記得是我買給你喝的！為了你…」卓義峯直言：「就是情緒勒索！」本集《姐妹們的音樂萬萬歲》將周日（22日）晚9點在公視播出；公視網路直播、《公視＋》同步播出。