有關公視第7屆董監事遴選，文化部表示，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及劉啟群等4位監事候選人，並將於5月9日下午召開審查會議。

文化部表示，《公共電視法》第13條明定公視董事會由董事17人至21人組成。行政院前於2019年9月2日提名之第7屆董事候選人只通過7位，尚需14名董事候選人待審查通過。

本次提名董事候選人包括：施振榮（科文双融投資顧問股份有限公司董事長）、孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）、陳翠蓮（臺灣大學歷史學系專任教授）、劉昌德（政治大學傳播學院新聞系教授）、洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）、平秀琳（媒體人）、朱國珍（作家）、李志德（鏡週刊文化組副總編輯）、林寬裕（臺灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）、黃心健（臺灣師範大學設計學系教授）、黃兆徽（臺灣事實查核教育基金會教育總監）、林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）、郭力昕（國立政治大學廣播電視學系專任教授兼傳播學院院長）等14人。

本次提名監事候選人包括：劉啟群（臺灣大學會計學系暨研究所專任教授）、王毓莉（中國文化大學大眾傳播學系專任教授）、馬秀如（政治大學會計系名譽教授）、高文宏（電影製片）等4人。