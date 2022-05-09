公視今日下午舉行董監事審查會，結果共有12位董事通過，加上2019年通過的7位董事名單，共有19位，達到法定17人至21人人數，待送行政院聘任之後，第七屆董事會順利成立，可順利換屆。

下午董監事審查會討論過程，氣氛和諧，小有爭議，在討論候選名單郭力昕時，審查委員謝啟明提出，郭力昕在第一次審查會議時被刷下，為何又出現在名單裡？他表示：「這是一個原則問題，不是針對郭力昕個人。上次不同意，這次若同意，立場上會有一點矛盾。」

對此文化部說明，「上次提出來是第七屆第一次審查會，當時推派的審查委員和這次的不相同，考量郭委員的專業，所以再次同意。」主席翁秀琪表示，因為歷經上一次開會過了18個月，「期間立法院改選，這次審查會的成員和上一次的審查委員不同。」

審查委員蕭新煌表示，目前依法有據，沒有問題，可以跨屆，只要當事人願意再接受再審查一次，就可以參加，要給對方公平的機會。審查委員則羅世宏表示，郭力昕私下談到他是來當炮灰的，但他這次還是接受民眾黨推薦。郭力昕最後以13票同意通過。

此外，董事人選施振榮過去也曾擔任公視董事，謝啟明也提出疑問，「一個董事可以被提名幾次？也是原則問題。」審查委員蘇正平表示，「按照法律沒有問題。」施振榮以14票全數同意通過。